Індія хоче подати заявку на проведення Олімпіади-2032
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Національного олімпійського комітету Індії Наріндер Батра розповів про націленість Індії на одержання права проведення ряду великих спортивних змагань у майбутньому, передає УНН з посиланням на USA Today.
Про бажання провести спортивні події світового значення в Індії Батра розповів на спільній прес-конференції з президентом МОКу Томасом Бахом.
“Ми будемо претендувати на проведення трьох великих заходів, незалежно від того, чи дасть нам Міжнародний олімпійський комітет (МОК) право на їх організацію. Ми подамо заявки на проведення юнацьких Олімпійських Ігор 2026 року, Азіатських ігор 2030 року та літніх Олімпійських ігор 2032 року”, — зазначив Батра.
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Натомість Бах відзначив великий потенціал Індії. Також президент МОКу вважає, що ця країна в майбутньому колись прийматиме ОІ, але шанси на отримання права проведення Ігор 2032 року він не захотів оцінювати, оскільки подача заявок на ОІ-2032 ще не відкрилася.
Додамо також, майбутні літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо (2020), у 2024-му році в Парижі, а в 2028-му — в Лос-Анджелесі. Юнацькі Літні ігри відбудуться цього року в Буенос-Айресі.