Индекс строительной продукции продемонстрировал рост на 12%

В течение же января - июня 2018 года индекс строительной продукции вырос на 2,8%.

В целом, по итогам первых 6 месяцев 2018 года, предприятия Украины уже выполнили строительные работы на сумму 48 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, что уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.