Індекс будівельної продукції продемонстрував зростання на 12%

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Протягом червня 2018 року у порівнянні до попереднього місяця індекс будівельної продукції зріс на 12,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

Протягом же січня – червня 2018 року індекс будівельної продукції зріс на 2,8%.

Загалом, за підсумками перших 6-ти місяців 2018 року, підприємства України вже виконали будівельні роботи на суму 48 млрд грн.

Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.

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