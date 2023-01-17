Индекс борща за почти год вырос более чем на 21%

Детали

"99,2 грн - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%", - говорится в сообщении.

Все ингредиенты борща существенно изменили цену.

Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%).

Ощутимое удорожание мясных продуктов сейчас обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию, указывают в BRDO.

Далее по шкале подорожания – сметана и морковь.

Вместо этого уменьшилась цена других овощей - картофеля, капусты и свеклы.

Справочно

При подсчете индекса использовались данные портала о финансах и инвестициях Минфин по среднемесячным ценам на продукты.