Индекс борща за почти год вырос более чем на 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%. Об этом свидетельствует свежий “индекс борща” от экспертов BRDO, пишет УНН.
Детали
"99,2 грн - столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года - 81,84 грн - цена выросла на 21,22%", - говорится в сообщении.
Все ингредиенты борща существенно изменили цену.
Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%).
Ощутимое удорожание мясных продуктов сейчас обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию, указывают в BRDO.
Далее по шкале подорожания – сметана и морковь.
Вместо этого уменьшилась цена других овощей - картофеля, капусты и свеклы.
Справочно
При подсчете индекса использовались данные портала о финансах и инвестициях Минфин по среднемесячным ценам на продукты.