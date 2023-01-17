Індекс борщу за майже рік зріс на понад 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%. Про це свідчить свіжий “індекс борщу” від експертів BRDO, пише УНН.
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"99,2 грн - стільки 13 січня 2023 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року - 81,84 грн - ціна зросла на 21,22%", - ідеться у повідомленні.
Усі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну.
Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%).
Відчутне здорожчання мясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію, вказують у BRDO.
Далі за шкалою подорожчання - сметана та морква.
Натомість зменшилась ціна інших овочів - картоплі, капусти та буряка.
Довідково
Під час підрахунку індексу використовувалися дані порталу про фінанси та інвестиції Мінфін щодо середньомісячних цін на продукти.