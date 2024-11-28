Имущество родственников экс министра Ставицкого снова под арестом: новые подробности дела

На имущество бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и его родственников наложен арест в еще одном уголовном производстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.

В некоторых медиа появилась информация об отмене ареста имущества экс-министра энергетики и его родственников на основании постановления Вышгородского районного суда Киевской области. информируем, что по ходатайству прокуроров в другом уголовном производстве на это имущество – денежные средства, ювелирные изделия, земельные участки и объекты недвижимого имущества наложен арест - говорится в заявлении ОГП.

Отмечается, что наложение повторного ареста на имущество произошло в рамках расследования уголовного производства относительно возможной незаконной выдачи должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины, которое на тот момент возглавлял упомянутый экс-чиновник, спецразрешений на пользование недрами.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве прокуроров офиса Генпрокурора по факту злоупотребления властью или служебным положением осуществляется следователями ГБР (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест