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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Имущество родственников экс министра Ставицкого снова под арестом: новые подробности дела

Имущество родственников экс министра Ставицкого снова под арестом: новые подробности дела

Киев  •  УНН

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Офис Генпрокурора наложил повторный арест на имущество бывшего министра энергетики Ставицкого и его родственников. Арест связан с расследованием незаконной выдачи спецразрешений на пользование недрами.

На имущество бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и его родственников наложен арест в еще одном уголовном производстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.

В некоторых медиа появилась информация об отмене ареста имущества экс-министра энергетики и его родственников на основании постановления Вышгородского районного суда Киевской области. информируем, что по ходатайству прокуроров в другом уголовном производстве на это имущество – денежные средства, ювелирные изделия, земельные участки и объекты недвижимого имущества наложен арест

- говорится в заявлении ОГП. 

Отмечается, что наложение повторного ареста на имущество произошло в рамках расследования уголовного производства относительно возможной незаконной выдачи должностными лицами Государственной службы геологии и недр Украины, которое на тот момент возглавлял упомянутый экс-чиновник, спецразрешений на пользование недрами.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве прокуроров офиса Генпрокурора по факту злоупотребления властью или служебным положением осуществляется следователями ГБР (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест13 сент. 2024, 08:44 • 32085 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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