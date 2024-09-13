На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
Киев • УНН
На имущество экс-нардепа Владимира Макеенко наложен арест по делу об уклонении от уплаты налогов. Арестованы средства в Люксембурге в сумме 31,8 млн евро и недвижимость в Украине общей стоимостью более 10 млн долларов.
Наложен арест на имущество, принадлежащее экс-нардепу Владимиру Макеенко и подконтрольным ему лицам и предприятиям в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Владимире Макеенко.
Максимец сообщила, что в рамках расследования наложен арест на имущество, принадлежащее экс-нардепу и подконтрольным ему лицам и предприятиям:
- денежные средства в сумме 31,8 млн евро в банке г. Люксембург;
- недвижимое имущество в Украине - 4 квартиры, 13 земельных участков, 43 паркоместа, 2 дома, 5 нежилых помещений общей стоимостью более 10 млн долларов США.
Дополнение
Сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 71,4 млн грн налогов бывшему народному депутату Владимиру Макеенко.