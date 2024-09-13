На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Наложен арест на имущество, принадлежащее экс-нардепу Владимиру Макеенко и подконтрольным ему лицам и предприятиям в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Владимире Макеенко.

Максимец сообщила, что в рамках расследования наложен арест на имущество, принадлежащее экс-нардепу и подконтрольным ему лицам и предприятиям:

денежные средства в сумме 31,8 млн евро в банке г. Люксембург;

недвижимое имущество в Украине - 4 квартиры, 13 земельных участков, 43 паркоместа, 2 дома, 5 нежилых помещений общей стоимостью более 10 млн долларов США.

Дополнение

Сообщено о подозрении в уклонении от уплаты 71,4 млн грн налогов бывшему народному депутату Владимиру Макеенко.