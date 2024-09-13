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На майно екснардепа Макєєнка накладено арешт

На майно екснардепа Макєєнка накладено арешт

Київ • УНН

 • 32357 перегляди

На майно екснардепа Володимира Макєєнка накладено арешт у справі про ухилення від сплати податків. Арештовано кошти в Люксембурзі у сумі 31,8 млн євро та нерухомість в Україні загальною вартістю понад 10 млн доларів.

Накладено арешт на майно, яке належать екснардепу Володимиру Макєєнку та підконтрольним йому особам і підприємствам в рамках розслідування справи щодо ухилення від сплати податків. Про це журналісту УНН розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.

Як стало відомо УНН з власних джерела, мова про Володимира Макєєнка.

Максимець повідомила, що в рамках розслідування накладено арешт на майно, яке належать екснардепу та підконтрольним йому особам і підприємствам:

  • грошові кошти у сумі 31,8 млн євро в банку м. Люксембург;
  • нерухоме майно в Україні – 4 квартири, 13 земельних ділянок, 43 паркомісця, 2 будинки, 5 нежитлових приміщень загальною вартістю понад 10 млн доларів США.

Доповнення

Повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 71,4 млн грн податків колишньому народному депутату Володимиру Макєєнку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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