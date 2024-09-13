На майно екснардепа Макєєнка накладено арешт
Київ • УНН
На майно екснардепа Володимира Макєєнка накладено арешт у справі про ухилення від сплати податків. Арештовано кошти в Люксембурзі у сумі 31,8 млн євро та нерухомість в Україні загальною вартістю понад 10 млн доларів.
Накладено арешт на майно, яке належать екснардепу Володимиру Макєєнку та підконтрольним йому особам і підприємствам в рамках розслідування справи щодо ухилення від сплати податків. Про це журналісту УНН розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.
Як стало відомо УНН з власних джерела, мова про Володимира Макєєнка.
Максимець повідомила, що в рамках розслідування накладено арешт на майно, яке належать екснардепу та підконтрольним йому особам і підприємствам:
- грошові кошти у сумі 31,8 млн євро в банку м. Люксембург;
- нерухоме майно в Україні – 4 квартири, 13 земельних ділянок, 43 паркомісця, 2 будинки, 5 нежитлових приміщень загальною вартістю понад 10 млн доларів США.
Доповнення
Повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 71,4 млн грн податків колишньому народному депутату Володимиру Макєєнку.