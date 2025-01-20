"Именно сейчас решается, каким будет этот век": Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией
Киев • УНН
Президент Украины поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента США. Зеленский отметил важность совместных действий для успеха демократий в новом веке.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и отметил, что сейчас решается, каким будет это столетие, ведь необходимо, чтобы это столетие было большим и успешным для демократий. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.
Поздравляю президента Дональда Трампа и американский народ с инаугурацией. Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов. Президент Трамп всегда решительный, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижения надежного и справедливого мира - это самое главное. Именно сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудач
Президент Украины пожелал успехов Трампу и подчеркнул, что с нетерпением ожидает активного и взаимовыгодного сотрудничества.
"Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста", - добавил Зеленский.
Ранее
На церемонии инаугурации в Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США.