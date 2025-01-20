"Именно сейчас решается, каким будет этот век": Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и отметил, что сейчас решается, каким будет это столетие, ведь необходимо, чтобы это столетие было большим и успешным для демократий. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.

Поздравляю президента Дональда Трампа и американский народ с инаугурацией. Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов. Президент Трамп всегда решительный, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижения надежного и справедливого мира - это самое главное. Именно сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудач