"Саме зараз вирішується, яким буде це століття": Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа із вступом на посаду та наголосив, що зараз вирішується, яким буде це століття, адже необхідно, щоб це століття було великим та успішним для демократій. Про це Зеленський написав у соцмережі Х, передає УНН.

Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією. Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів. Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше. Саме зараз вирішується, яким буде це століття, і ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдач - написав Зеленський.

Президент України побажав успіхів Трампу та наголосив, що нетерпінням очікує активної та взаємовигідної співпраці.

"Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання", - додав Зеленський.

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На церемонії інавгурації у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.