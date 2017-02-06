Игры в рамках Суперлиги Пари-Матч состоятся на этой неделе
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Следующие поединки в рамках баскетбольной Суперлиги Пари-Матч состоятся 9, 10 и 12 февраля, передает УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Так, 9 февраля БК "Волиньбаскет" (Луцк) сыграет с БК "Политехник" (Харьков).
10 февраля состоятся поединки БК "Запорожье-ZOG" (Запорожье) - БК "Будивельник" (Киев) БК "ИМИК" (Южный) -МБК "Николаев" (Николаев) БК "Днепр" (Днипрo) -БК "Черкасские Обезьяны" (Черкассы).
А 12 января в поединке сойдутся БК "Волиньбаскет" (Луцк) и БК "Кремень" (Кременчуг).