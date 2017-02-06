Ігри у рамках Суперліги Парі-Матч відбудуться цього тижня
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Наступні поєдинки у рамках баскетбольної Суперліги Парі-Матч відбудеться 9, 10 та 12 лютого, передає УНН-Центр із посиланням на ФБУ.
Так, 9 лютого БК “Волиньбаскет” (Луцьк) зіграє із БК “Політехнік” (Харків).
10 лютого відбудуться поєдинки: БК “Запоріжжя-ZOG” (Запоріжжя) — БК “Будівельник” (Київ); БК “імік” (Южне)-МБК “Миколаїв” (Миколаїв); БК “Дніпро” (Дніпрo)-БК “Черкаські Мавпи” (Черкаси).
А 12 лютого у поєдинку зійдуться БК “Волиньбаскет” (Луцьк) та БК “Кремінь” (Кременчук).