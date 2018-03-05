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Игорь Кушнир: в прошлом году "Киевгорстрой" построил почти четверть всего столичного жилья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. По результатам прошлого года в Киеве в целом было введено в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья. Такие цифры обнародовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, отметив, что аналогичный всеукраинский показатель вырос на 9% и составил 10,2 млн кв. м, передает УНН.

В это же время, по информации пресс-службы компании, силами "Киевгорстроя" было введено в эксплуатацию около 350 тыс. квадратных метров.

"Помните, в одном советском фильме: если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо работаем! Я всегда на 100% уверен в том, что "Киевгорстрой" - лидер, флагман, лучший из лучших и самый надежный из надежных! Теперь моя уверенность в очередной раз подкрепилась еще и абсолютно точными статистическими цифрами. Учитывая, что в общем объеме квадратных метров заложены также индивидуальное жилищное строительство и др., не трудно вычислить, что примерно четвертую часть всего жилья столицы построил именно "Киевгорстрой", - отметил глава правления-президент Игорь Кушнир.

Он также подчеркнул, что сейчас на строительном рынке столицы работает около сотни различных строительных компаний.

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