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Ігор Кушнір: торік “Київміськбуд” звів майже чверть усього столичного житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За результатами минулого року у Києві загалом було введено в експлуатацію 1,7 млн квадратних метрів житла. Такі цифри оприлюднило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, зазначивши, що аналогічний загальноукраїнський показник зріс на 9% та становив 10,2 млн кв. м, передає УНН.

У цей же час, за інформацією прес-служби компанії, силами “Київміськбуду” було введено в експлуатацію близько 350 тис. квадратних метрів.

“Пам’ятаєте, в одному радянському фільмі: якби не було статистики, ми б навіть не підозрювали про те, як добре працюємо! Я завжди на 100% впевнений в тому, що “Київміськбуд” — лідер, флагман, кращий з кращих і найнадійніший з надійних! Тепер моя впевненість в черговий раз підкріпилася ще і абсолютно точними статистичними цифрами. Враховуючи, що у загальному обсязі квадратних метрів закладено також індивідуальне житлове будівництво та ін., не важко вирахувати, що приблизно четверту частину усього житла столиці звів саме “Київміськбуд”, — зазначив Голова правління-президент Ігор Кушнір.

Він також підкреслив, що зараз на будівельному ринку столиці працює близько сотні різних будівельних компаній.

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