Идеи цветочных подарков к Новому году от Flowers.ua

Хоть выбор цветов зимой и не особо разнообразный, все же талантливые флористы Flowers.ua найдут чем вас удивить. Их зимние букеты и новогодние композиции способны украсить этот радостный день и подарить настоящее новогоднее настроение. А бесплатная доставка цветов в Киеве https://flowers.ua/ru/kiev станет только плюсом. Оперативные курьеры компании смогут доставить букет цветов на дом, в офис, в ресторан и по любому другому адресу. Заказать цветы в Киеве на нашем сайте проще простого. Менеджеры принимают заявки круглосуточно.

Топ новогодних композиций

Зимние букеты со свежими цветами и фруктами - отличный выбор в качестве подарка на Новый год. Такой презент универсален, его можно дарить и друзьям, и родственникам, и коллегам по работе. Самое главное - грамотно подобрать растения, которые смогут сохранить свою красоту и стойкость даже в морозы. Далее будут приведены примеры праздничных композиций от Flowers.ua, которые придутся по душе каждому и смогут долго радовать глаз.

Корзина "От Дедушки Мороза!". Отличный набор к празднику. В этой корзине есть все для маленького праздничного застолья в замечательной компании (бутылка итальянского сухого красного вина, маленькая коробка "Ferrero rocher", 2 шоколадки "Ritter Sport", ананас, 7 мандарин), а также новогодние украшения, еловые ветки, флористический материал - и все это в красивой плетеной корзинке.

Зимний букет "21 красная роза". Букет красных роз - это символ пылкой любви и страсти, уважения и признательности. Красная роза в сочетании с ароматным нобилисом и праздничным гиперикумом подарит непременно яркие предновогодние эмоции.

Корзина "Стильный презент". Стильная и праздничная корзина - прекрасный презент для поздравления коллеги или друга с новогодними праздниками. В состав корзины входят бутылка полусладкого красного вина, шоколад "Millenium", 5 мандарин, 2 апельсина, новогодние украшения, еловые ветки и флористический материал.

Композиция с гирляндой "Милашка". Очень нежная и романтичная композиция, состоящая из декоративной гирлянды, 17 новогодних украшений, хлопка, шишек и веточек ели, несомненно подарит самые сказочные эмоции.

Композиция с гирляндой "Новогодняя сказка". Шикарная новогодняя композиция, состоящая из светящейся гирлянды на батарейках, 5 красных роз, 15 новогодних украшений и еловых веток украсит этот праздник и порадует каждого получателя.