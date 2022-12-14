Ідеї квіткових подарунків до Нового року від Flowers.ua

Хоча вибір квітів взимку і не особливо різноманітний, все ж таки талановиті флористи Flowers.ua знайдуть чим вас здивувати. Їхні зимові букети та новорічні композиції здатні прикрасити цей радісний день та подарувати справжній новорічний настрій. А безкоштовна доставка квітів у Києві https://flowers.ua/ua/kiev стане лише плюсом. Оперативні кур'єри компанії зможуть доставити букет квітів додому, офісу, ресторану та за будь-якою іншою адресою. Замовити квіти у Києві на нашому сайті простіше простого. Менеджери приймають заявки цілодобово.

Топ новорічних композицій

Зимові букети зі свіжими квітами та фруктами - відмінний вибір подарунка на Новий рік. Такий презент є універсальним, його можна дарувати й друзям, і родичам, і колегам по роботі. Найголовніше - грамотно підібрати рослини, які зможуть зберегти свою красу та стійкість навіть у морози. Далі будуть наведені приклади святкових композицій від Flowers.ua, які припадуть до душі кожному та зможуть довго тішити око.

Кошик "Від Діда Мороза!". Відмінний набір для свята. У цьому кошику є все для маленького святкового застілля у чудовій компанії (пляшка італійського сухого червоного вина, маленька коробка "Ferrero rocher", 2 шоколадки "Ritter Sport", ананас, 7 мандарин), а також новорічні прикраси, ялинові гілки, флористичний матеріал - і все це в красивому плетеному кошику.

Зимовий букет "21 червона троянда". Букет червоних троянд - це символ палкого кохання та пристрасті, поваги та вдячності. Червона троянда у поєднанні з ароматним нобілісом та святковим гіперикумом подарує неодмінно яскраві передноворічні емоції.

Кошик "Стильний презент". Стильний та святковий кошик – чудовий презент для привітання колеги чи друга з новорічними святами. До складу кошика входять пляшка напівсолодкого червоного вина, шоколад "Millenium", 5 мандарин, 2 апельсини, новорічні прикраси, ялинові гілки та флористичний матеріал.

Композиція з гірляндою "Мілашка". Дуже ніжна та романтична композиція, що складається з декоративної гірлянди, 17 новорічних прикрас, бавовни, шишок та гілочок ялинки, безсумнівно подарує найказковіші емоції.

Композиція з гірляндою "Новорічна казка". Шикарна новорічна композиція, що складається з гірлянди на батарейках, що світиться, 5 червоних троянд, 15 новорічних прикрас і ялинкових гілок прикрасить це свято і порадує кожного одержувача.