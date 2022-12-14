Ідеї квіткових подарунків до Нового року від Flowers.ua

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12588 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 45199 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87273 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138459 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163482 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338759 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217572 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192946 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324894 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458927 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112298 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74123 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 31539 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31930 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 30806 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338763 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324895 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543177 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674415 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74123 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112298 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198354 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224439 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217457 перегляди
Актуальне

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Ідеї квіткових подарунків до Нового року від Flowers.ua

Ідеї квіткових подарунків до Нового року від Flowers.ua

Київ • УНН

 • 686228 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Незабаром настане одне з найбільш довгоочікуваних свят у році - Новий рік. Цього дня заведено дарувати один одному подарунки. Якщо вам уже встигли набриднути традиційні іграшки або стандартні подарункові набори, і ви шукаєте щось оригінальне, зверніть увагу на композиції квітів, передає УНН.

Хоча вибір квітів взимку і не особливо різноманітний, все ж таки талановиті флористи Flowers.ua знайдуть чим вас здивувати. Їхні зимові букети та новорічні композиції здатні прикрасити цей радісний день та подарувати справжній новорічний настрій. А безкоштовна доставка квітів у Києві https://flowers.ua/ua/kiev стане лише плюсом. Оперативні кур'єри компанії зможуть доставити букет квітів додому, офісу, ресторану та за будь-якою іншою адресою. Замовити квіти у Києві на нашому сайті простіше простого. Менеджери приймають заявки цілодобово.

Топ новорічних композицій

Зимові букети зі свіжими квітами та фруктами - відмінний вибір подарунка на Новий рік. Такий презент є універсальним, його можна дарувати й друзям, і родичам, і колегам по роботі. Найголовніше - грамотно підібрати рослини, які зможуть зберегти свою красу та стійкість навіть у морози. Далі будуть наведені приклади святкових композицій від Flowers.ua, які припадуть до душі кожному та зможуть довго тішити око.

Кошик "Від Діда Мороза!". Відмінний набір для свята. У цьому кошику є все для маленького святкового застілля у чудовій компанії (пляшка італійського сухого червоного вина, маленька коробка "Ferrero rocher", 2 шоколадки "Ritter Sport", ананас, 7 мандарин), а також новорічні прикраси, ялинові гілки, флористичний матеріал - і все це в красивому плетеному кошику.

Зимовий букет "21 червона троянда". Букет червоних троянд - це символ палкого кохання та пристрасті, поваги та вдячності. Червона троянда у поєднанні з ароматним нобілісом та святковим гіперикумом подарує неодмінно яскраві передноворічні емоції.

Кошик "Стильний презент". Стильний та святковий кошик – чудовий презент для привітання колеги чи друга з новорічними святами. До складу кошика входять пляшка напівсолодкого червоного вина, шоколад "Millenium", 5 мандарин, 2 апельсини, новорічні прикраси, ялинові гілки та флористичний матеріал.

Композиція з гірляндою "Мілашка". Дуже ніжна та романтична композиція, що складається з декоративної гірлянди, 17 новорічних прикрас, бавовни, шишок та гілочок ялинки, безсумнівно подарує найказковіші емоції.

Композиція з гірляндою "Новорічна казка". Шикарна новорічна композиція, що складається з гірлянди на батарейках, що світиться, 5 червоних троянд, 15 новорічних прикрас і ялинкових гілок прикрасить це свято і порадує кожного одержувача.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02