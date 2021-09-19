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ИГ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

ИГ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за диверсию на газопроводе в районе Дейр-Али южнее Дамаска, которая привела к отключению света в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Telegram канал террористов, передает УНН.

Дополнение

Позже министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе. Об этом сообщает издание SANA.

“Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод „Аль-Араби“ после завершения его ремонта техническими специалистами министерства”, — говорится в сообщении.

Напомним

В январе “Исламское государства” взяло ответственность за теракт в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека. Ранения получили 110 человек. Виновниками взрыва стали двое террористов, на которых были надеты начиненные взрывчаткой жилеты.

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