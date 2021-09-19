ІД взяла відповідальність за диверсію на газопроводі в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Терористична організація “Ісламська держава” взяла відповідальність за диверсію на газопроводі в районі Дейр-Алі на південь від Дамаска, яка призвела до відключення світла в місті. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Telegram-канал терористів, передає УНН.
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Пізніше міністерство нафти і мінеральних ресурсів Сирії оголосило про відновлення роботи на газопроводі. Про це повідомляє видання SANA.
“Міністерство нафти і мінеральних ресурсів оголосило сьогодні про відновлення подачі газу в газопровід „Аль-Арабі“ після завершення його ремонту технічними фахівцями міністерства”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У січні “Ісламський держави” взяло відповідальність за теракт в Багдаді, в результаті якого загинули 32 людини. Поранення отримали 110 осіб. Винуватцями вибуху стали двоє терористів, на яких були надіті начинені вибухівкою жилети.