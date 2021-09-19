ІД взяла відповідальність за диверсію на газопроводі в Сирії

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Пізніше міністерство нафти і мінеральних ресурсів Сирії оголосило про відновлення роботи на газопроводі. Про це повідомляє видання SANA.

“Міністерство нафти і мінеральних ресурсів оголосило сьогодні про відновлення подачі газу в газопровід „Аль-Арабі“ після завершення його ремонту технічними фахівцями міністерства”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У січні “Ісламський держави” взяло відповідальність за теракт в Багдаді, в результаті якого загинули 32 людини. Поранення отримали 110 осіб. Винуватцями вибуху стали двоє терористів, на яких були надіті начинені вибухівкою жилети.