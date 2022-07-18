Ичкерийцы начали подготовку к боевым действиям в Чечне против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев заявил о начале подготовки к боевым действиям в Чечне, передает УНН со ссылкой на видеообращение представителя.
Деталии
По его словам, Ичкерия разделена на три фронта и 16 секторов. Идет интенсивный сбор информации мест дислокации россиян для атак.
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"Чеченскую Республику Ичкерия мы разбили на 3 фронта и 16 секторов. В каждом из их секторов мы начали работу с местным населением для выявления враждебной дислокации, путей движения, типов вооружения, количество людей и техники... Нам известны вражеские позиции, базы российские, мы даже знаем, сколько поваров работает на той или иной базе. Да, есть у нас проблемы, не решенные моменты, мы над ними работаем", - заявил спикер батальона.
Добавим
Народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегой по объединению "За свободный Кавказ" Муссой Магомедовым 11 июля 2022 года зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №7551 "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".
Справка
В результате боевых действий 1994-1996 годов русская армия попыталась силой вернуть Ичкерию в состав рф, однако эта попытка не увенчалась успехом.
В связи с предстоящими президентскими выборами 1996 года российское руководство было вынуждено вывести войска из Чечни и отложить решение о ее статусе до 2001 года.
1999 года началась Вторая чеченская война, и к весне 2000 года ЧРИ как государство было де-факто ликвидировано.