Ічкерійці розпочали підготовку до бойових дій в Чечні проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв заявив про початок підготовки до бойових дій в Чечні, передає УНН з посиланням на відеозвернення представника.
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За його словами, Ічкерія розділена на три фронти та 16 секторів. Йде інтенсивне збирання інформації міст дислокації росіян для атак.
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"Чеченську Республіку Ічкерія ми розбили на 3 фронти і 16 секторів. В кожному із х секторів ми почали роботу із місцевим населенням для виявлення ворожої дислокації, шляхів руху, типів озброєння, кількість людей і техніки... Нам відомі ворожі позиції, бази російські, ми навіть знаємо скільки кухарів працює на тій чи іншій базі. Так, є у нас проблеми, не вирішені моменти, ми над ними працюємо", - заявив речник батальйону.
Додамо
Народний депутат Олексій Гончаренко разом з колегою по об’єднанню "За вільний Кавказ" Мусою Магомедовим 11 липня 2022 року зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №7551 "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".
Довідка
У результаті бойових дій 1994-1996 років російська армія спробувала силою повернути Ічкерію до складу рф, проте ця спроба не увінчалася успіхом.
У зв'язку з майбутніми президентськими виборами 1996 року російське керівництво було змушене вивести війська з Чечні та відкласти рішення про її статус до 2001 року.
1999 року розпочалася Друга чеченська війна, і до весни 2000 року ЧРІ як держава була де-факто ліквідована.