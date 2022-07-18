Ічкерійці розпочали підготовку до бойових дій в Чечні проти рф

Деталі

За його словами, Ічкерія розділена на три фронти та 16 секторів. Йде інтенсивне збирання інформації міст дислокації росіян для атак.

Цитата

"Чеченську Республіку Ічкерія ми розбили на 3 фронти і 16 секторів. В кожному із х секторів ми почали роботу із місцевим населенням для виявлення ворожої дислокації, шляхів руху, типів озброєння, кількість людей і техніки... Нам відомі ворожі позиції, бази російські, ми навіть знаємо скільки кухарів працює на тій чи іншій базі. Так, є у нас проблеми, не вирішені моменти, ми над ними працюємо", - заявив речник батальйону.

Додамо

Народний депутат Олексій Гончаренко разом з колегою по об’єднанню "За вільний Кавказ" Мусою Магомедовим 11 липня 2022 року зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №7551 "Про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія".

Довідка

У результаті бойових дій 1994-1996 років російська армія спробувала силою повернути Ічкерію до складу рф, проте ця спроба не увінчалася успіхом.

У зв'язку з майбутніми президентськими виборами 1996 року російське керівництво було змушене вивести війська з Чечні та відкласти рішення про її статус до 2001 року.

1999 року розпочалася Друга чеченська війна, і до весни 2000 року ЧРІ як держава була де-факто ліквідована.