Раді пропонують визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія

Деталі

Проект постанови №7551 зареєстрований у Раді 11 липня.

Його автори - Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності" та позафракційний Муса Магомедов.

Відзначимо, що наразі тексту постанови немає у доступі так само як і пояснювальної записки.

Нагадаємо

Чеченська Республіка Ічкерія - самопроголошене державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР (РРФСР). Ліквідовано російською владою в 2000 р. після її силового повернення до рф як Чеченської республіки. Під час довготривалих війн було вбито велику кількість мирних жителів.

ЧРІ проголосила незалежність від росії у 1991 році, першим президентом став Джохар Дудаєв. Досі її визнавали лише таліби за часів свого попереднього правління Афганістаном (у 2000-2001 роках).

Сучасна російська влада прирівнює лідерів ЧРІ до терористів.