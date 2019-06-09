IAAF продолжила отстранения российских легкоатлетов от соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не возобновлять Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). "Совет решил продолжить отстранения ВФЛА. Мы рекомендовали это совету, и совет дал свое согласие", - заявил в воскресенье, 9 июня, глава рабочей группы IAAF по РФ Руне Андерсен, сообщает УНН со ссылкой на DW.
IAAF вернется к рассмотрению вопроса восстановления российских легкоатлетов после того, как станут известны результаты проверки проб с Московской антидопинговой лаборатории, добавил Андерсен.
Таким образом Чемпионат мира в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, может произойти без российской команды. Следующее заседание совета IAAF произойдет лишь за несколько дней до чемпионата.
Вопрос об участии российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 году в Токио будет решен положительно, если в Олимпийский комитет России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе IAAF Джеки Дрок-Дойл.
Что касается участия в Европейских играх в Минске, которые состоятся 21-30 июня, на них смогут выступить только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.
Напомним, Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.