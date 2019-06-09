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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 105803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134363 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143144 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129955 просмотра

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IAAF продолжила отстранения российских легкоатлетов от соревнований

IAAF продолжила отстранения российских легкоатлетов от соревнований

Киев  •  УНН

 • 7948 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не возобновлять Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). "Совет решил продолжить отстранения ВФЛА. Мы рекомендовали это совету, и совет дал свое согласие", - заявил в воскресенье, 9 июня, глава рабочей группы IAAF по РФ Руне Андерсен, сообщает УНН со ссылкой на DW.

IAAF вернется к рассмотрению вопроса восстановления российских легкоатлетов после того, как станут известны результаты проверки проб с Московской антидопинговой лаборатории, добавил Андерсен.

Таким образом Чемпионат мира в Дохе, который пройдет с 27 сентября по 6 октября, может произойти без российской команды. Следующее заседание совета IAAF произойдет лишь за несколько дней до чемпионата.

Вопрос об участии российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 году в Токио будет решен положительно, если в Олимпийский комитет России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе IAAF Джеки Дрок-Дойл.

Что касается участия в Европейских играх в Минске, которые состоятся 21-30 июня, на них смогут выступить только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Напомним, Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

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