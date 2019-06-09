IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань

IAAF повернеться до розгляду питання відновлення російських легкоатлетів після того, як стануть відомі результати перевірки проб з Московської антидопінгової лабораторії, додав Андерсен.

Таким чином Чемпіонат світу у Досі, який пройде з 27 вересня по 6 жовтня, може відбутися без російської команди. Наступне засідання ради IAAF відбудеться лише за кілька днів до чемпіонату.

Питання про участь російських легкоатлетів в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо буде вирішене позитивно, якщо до Олімпійського комітету Росії не будуть застосовані ніякі санкції, заявила прес-аташе IAAF Джекі Дрок-Дойл.

Щодо участі в Європейських іграх в Мінську, які відбудуться 21-30 червня, на них зможуть виступити тільки ті російські легкоатлети, які отримали доступ до участі в міжнародних турнірах в нейтральному статусі.

Нагадаємо, Росія може зіткнутися з можливим усуненням з Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на тлі нового допінгового скандалу.