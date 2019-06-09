IAAF продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішила не поновлювати Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА). "Рада вирішила продовжити відсторонення ВФЛА. Ми рекомендували це раді, і рада дала свою згоду", - заявив у неділю, 9 червня, глава робочої групи IAAF щодо РФ Руне Андерсен, повідомляє УНН з посиланням на DW.
IAAF повернеться до розгляду питання відновлення російських легкоатлетів після того, як стануть відомі результати перевірки проб з Московської антидопінгової лабораторії, додав Андерсен.
Таким чином Чемпіонат світу у Досі, який пройде з 27 вересня по 6 жовтня, може відбутися без російської команди. Наступне засідання ради IAAF відбудеться лише за кілька днів до чемпіонату.
Питання про участь російських легкоатлетів в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо буде вирішене позитивно, якщо до Олімпійського комітету Росії не будуть застосовані ніякі санкції, заявила прес-аташе IAAF Джекі Дрок-Дойл.
Щодо участі в Європейських іграх в Мінську, які відбудуться 21-30 червня, на них зможуть виступити тільки ті російські легкоатлети, які отримали доступ до участі в міжнародних турнірах в нейтральному статусі.
Нагадаємо, Росія може зіткнутися з можливим усуненням з Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на тлі нового допінгового скандалу.