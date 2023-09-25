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"И снова виноват не я - а шойгу" - Гуменюк о требованиях путина от военного командования взять "серьезный город"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Начальница объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Мы-Украина" назвала нереалистичность задач, которые российский диктатор владимир путин демонстративно ставит перед главой минобороны рф Сергеем Шойгу - снятием с себя ответственности за провалы на фронте, передает УНН.

Детали

российский диктатор владимир путин перед главой оборонного ведомства шойгу публично поставил задачу за месяц исправить ситуацию на фронте и разработать "реалистичный" план по взятию "серьезного города" в частности Одессы или Херсона. 

"Мы говорим о том, что постановка таких задач, провозглашение их в целом очевидно является такой подготовительной подушкой к плавному скатыванию с некоторых верхушек. Очевидно, что поставлена нереалистичная задача, потом она реалистично не выполнена - и соответствующие выводы. И опять виноват не я - а шойгу",- прокомментировала Гуменюк.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге, также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения на фронте.

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