"И снова виноват не я - а шойгу" - Гуменюк о требованиях путина от военного командования взять "серьезный город"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Начальница объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Мы-Украина" назвала нереалистичность задач, которые российский диктатор владимир путин демонстративно ставит перед главой минобороны рф Сергеем Шойгу - снятием с себя ответственности за провалы на фронте, передает УНН.
Детали
российский диктатор владимир путин перед главой оборонного ведомства шойгу публично поставил задачу за месяц исправить ситуацию на фронте и разработать "реалистичный" план по взятию "серьезного города" в частности Одессы или Херсона.
"Мы говорим о том, что постановка таких задач, провозглашение их в целом очевидно является такой подготовительной подушкой к плавному скатыванию с некоторых верхушек. Очевидно, что поставлена нереалистичная задача, потом она реалистично не выполнена - и соответствующие выводы. И опять виноват не я - а шойгу",- прокомментировала Гуменюк.
Дополнение
Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге, также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения на фронте.
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