"І знову винуватий не я - а шойгу" - Гуменюк про вимоги путіна від військового командування взяти "серйозне місто"

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російський диктатор володимир путін перед главою оборонного відомства шойгу публічно поставив завдання за місяць виправити ситуацію на фронті та розробити "реалістичний" план із взяття "серйозного міста" зокрема Одеси чи Херсону.

"Ми говоримо про те, що постановка таких задач, проголошення їх на загал очевидно є такою підготовчою подушкою до плавного скочування з деяких верхівок. Очевидно, що поставлена нереалістична задача, потім вона реалістично не виконана - і відповідні висновки. І знову винуватий не я - а шойгу",- прокоментувала Гуменюк.

Доповнення

Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні, також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Упродовж минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення на фронті.

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