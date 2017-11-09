И.Винник рассказал, что Президент против разрыва дипломатических отношений с РФ

"Президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею которую я предлагал на рассмотрении комитета она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью", - сказал нардеп.

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Также И.Винник отметил, что завтра в повестке дня "ничего нового не появится".

Напомним, народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник рассказал, что предложение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией является формальной и в виде поправки к закону о реинтеграции Донбассу не вносилась.

Как сообщал ранее УНН, российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и это якобы будет дополнительно внесены в закон о реинтеграции Донбасса , который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.