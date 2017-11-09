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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 26913 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45240 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42693 просмотра

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Актуальное
И.Винник рассказал, что Президент против разрыва дипломатических отношений с РФ

И.Винник рассказал, что Президент против разрыва дипломатических отношений с РФ

Киев  •  УНН

 • 19477 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил народный депутат от партии "БПП" Иван Винник в эфире телеканала "Прямой", сообщает УНН.

"Президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею которую я предлагал на рассмотрении комитета она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью", - сказал нардеп.

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Также И.Винник отметил, что завтра в повестке дня "ничего нового не появится".

Напомним, народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник рассказал, что предложение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией является формальной и в виде поправки к закону о реинтеграции Донбассу не вносилась.

Как сообщал ранее УНН, российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и это якобы будет дополнительно внесены в закон о реинтеграции Донбасса , который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

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