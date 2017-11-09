І.Винник розповів, що Президент проти розриву дипломатичних стосунків з РФ

"Президент не підтримує, наприклад, ідею розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Ідею яку я пропонував на розгляді комітету вона залишається на розгляді комітету. Будемо визначатися в подальшому з модальністю", - сказав нардеп.

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Також І.Винник зазначив, що завтра в порядку денному "нічого нового не з'явиться".

Нагадаємо, народний депутат України від фракції БПП Іван Винник розповів, що пропозиція щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією є формальною і у вигляді поправки до закону про реінтеграцію Донбасу не вносилася.

Як повідомляв раніше УНН, російські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада України вже наступного тижня може прийняти рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією і це нібито буде додатково внесено в закон про реінтеграцію Донбасу, який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада.