И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что за убийством его коллеги Дениса Вороненкова стоит российский генерал ФСБ Олег Феокситов. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
"Моя основная версия того, кто за этим стоит, это Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал. В дополнение я хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов - один из тех генералов. То есть это человек, который может доносить президенту через руководителей ФСБ", - отметил И.Пономарев.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.