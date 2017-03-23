И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 45646 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106133 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180667 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131788 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125827 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106558 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107582 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова

И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что за убийством его коллеги Дениса Вороненкова стоит российский генерал ФСБ Олег Феокситов. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

"Моя основная версия того, кто за этим стоит, это Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал. В дополнение я хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов - один из тех генералов. То есть это человек, который может доносить президенту через руководителей ФСБ", - отметил И.Пономарев.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

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