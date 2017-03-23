И.Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Д.Вороненкова

"Моя основная версия того, кто за этим стоит, это Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал. В дополнение я хочу сказать, что в России в ФСБ есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту РФ Путину. Феоктистов - один из тех генералов. То есть это человек, который может доносить президенту через руководителей ФСБ", - отметил И.Пономарев.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.