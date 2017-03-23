І.Пономарьов розповів, хто може стояти за вбивством Д.Вороненкова

“Моя основна версія того, хто за цим стоїть, це Олег Феоктистов, колишній і діючий генерал. На додачу я хочу сказати, що в Росії у ФСБ є кілька генералів, у яких є право прямого дзвінка президенту РФ Путіну. Феоктистов — один із тих генералів. Тобто це людина, яка може доносити президентові через керівників ФСБ”, — зазначив І.Пономарьов.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.