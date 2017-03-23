І.Пономарьов розповів, хто може стояти за вбивством Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що за вбивством його колеги Дениса Вороненкова стоїть російський генерал ФСБ Олег Феокситов. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
“Моя основна версія того, хто за цим стоїть, це Олег Феоктистов, колишній і діючий генерал. На додачу я хочу сказати, що в Росії у ФСБ є кілька генералів, у яких є право прямого дзвінка президенту РФ Путіну. Феоктистов — один із тих генералів. Тобто це людина, яка може доносити президентові через керівників ФСБ”, — зазначив І.Пономарьов.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.