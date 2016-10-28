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И.Насалик в прошлом году пожертвовал для БПП 1 млн грн - декларация

И.Насалик в прошлом году пожертвовал для БПП 1 млн грн - декларация

Киев • УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подал электронную декларацию о своих доходах и расходах за 2015 год, передает УНН.

Согласно декларации, министр заработал за прошлый год 81 тыс. 122 грн, жена получила доход от предпринимательской деятельности 745 тыс. 256 грн.

Он указал наличные средства на следующие суммы: 890 тыс. долл., 240 тыс. евро, 4,7 млн грн, у жены - 40 тыс. британских фунтов. На депозите у министра 6 687 долл.

И.Насалик задекларировал квартиру площадью 287,7 кв.м, жилой дом на 561,4 кв.м, офис в Киеве - 129,7 кв.м, земельные участки 1200 кв.м, 1510 кв.м, 370 кв.м.

У И.Насалика есть автомобили Mercedes-Benz S500L 2007 года, ВАЗ - 21065 2001 года, а жена имеет Mazda Tupe 6 2014 г., TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2007 года, VOLKSWAGEN CC 1968 2013 года.

Кроме того, министр сообщил, что в прошлом году потратил на одежду 64 тыс. 355 грн, оплату за гостиницу на Мальдивах на сумму 574 тыс. 776 грн, на пополнение банковского счета в общем ушло 1,240 млн грн

В то же время отмечается, что И.Насалик в прошлом году добровольно пожертвовал ООО Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Киеве 1 млн грн. К тому же, потрачено средств на избирательную кампанию городского головы Ивано-Франковска - 1,5 млн грн.

Также нынешний министр энергетики и угольной промышленности задекларировал антикварные изделия, среди которых статуя собаки из бронзы и мрамора, статуя мальчика, который вынимает занозу из бронзы, бюст римского воина из бронзы и мрамора, бюст Грушевского из бронзы.

Задекларировал также 11 дорогих часов, где есть Richard Mille из белого золота, с сапфировым циферблатом и кожаным ремешком, Franc vila из розового золота, хронограф механика и тому подобное.

В собственности у И.Насалика есть картины, а именно "Рыбацкая лодка на причале", "Суд Соломона", "Портрет молодого человека" и другие.

Напомним, глава фракции "БПП" И.Грынив задекларировал дом, 3 авто и антикварные книги.

Украинские Национальные Новости

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