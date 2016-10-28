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І.Насалик торік пожертвував для БПП 1 млн грн – декларація

І.Насалик торік пожертвував для БПП 1 млн грн – декларація

Київ • УНН

 • 11371 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик подав елеткронну декларацію про свої доходи і витрати за 2015 рік, передає УНН.

Згідно з декларацією, міністр заробив за минулий рік 81 тис. 122 грн, дружина отримала дохід від підприємницької діяльності 745 тис. 256 грн.

Він вказав у готівкові кошти на такі суми: 890 тис. дол., 240 тис. євро, 4,7 млн грн, у дружини – 40 тис. британських фунтів.При цьому на депозиті у міністра 6687 дол.

І.Насалик задекларував квартиру площею 287,7 кв.м, житловий будинок на 561,4 кв.м, офіс у Києві – 129,7 кв.м, земельні ділянки: 1200 кв.м, 1510 кв.м, 370 кв.м.

У І.Насалика є автомобілі Mercedes-Benz S500L 2007 року, ВАЗ – 21065 2001 року, а дружина має Mazda Tupe 6 2014 року, TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2007 року, VOLKSWAGEN CC 1968 2013 року.

Крім того, міністр повідомив, що минулого року витрачено на одяг 64 тис.355 грн, оплату за готель на Мальдівах на суму 574 тис. 776 грн., на поповнення банківського рахунку загалом пішло 1,240 млн. грн

Водночас зазначається, що І.Насалик торік добровільно пожертвував ТОВ Блок Петра Порошенка "Солідарність" у Києві 1 млн грн. До того ж, витрачено коштів на виборчу кампанію міського голови Івано-Франківська – 1,5 млн грн.

Також нинішній міністр енергетики та вугільної промисловості задекларував антикварні вироби, серед яких Статуя собаки з бронзи і мармуру, Статуя хлопчика, що виймає скалку з бронзи, Бюст римського воїна з бронзи та мармуру, Бюст Грушевського з бронзи.

Задекларовано також 11 дорогих годинників, де є Richard Mille з білого золота, сапфіровим циферблатом і шкіряним ремінцем, Franc vila з рожевого золота, хронограф-механіка тощо.

У власності І.Насалика є картини, а саме "Рибальський човен на причалі", "Суд Соломона", "Портрет молодого чоловіка" та інші.

Нагадаємо, голова фракції "БПП" І.Гринів задекларував будинок, 3 авто і антикварні книги.

Українські Національні Новини

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