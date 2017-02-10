И.Насалик убежден в возможности увеличить добычу угля на 60-80%

"Я оптимистично смотрю на развитие угольной отрасли. Мы поставили задачу увеличить добычу угля практически на 60-80%, и совместными усилиями нам удастся достичь такого результата", - отметил он.

И.Насалик заявил, что удалось полностью рассчитаться с шахтерами. Кроме того, он подчеркнул, что правительство поддержало программу развития угольной отрасли в 2017 году и предусмотрело 1 млрд грн на модернизацию и техническое переоснащение шахт.

Министр отметил, что Минэнергоугля в этом году пошло совершенно другим путем и пригласило представителей общественных организаций, депутатского корпуса проанализировать стоимость закупок, проводимых шахтами. По результатам анализа, проведенного рабочей группой при министерстве, удалось сократить расходы.

И.Насалик отметил, что первые финансовые средства уже выделены, однако отдельные программы по техническому переоснащению не будут запущены в работу, пока рабочая группа не даст подтверждения и соответствующих выводов.