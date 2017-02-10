І.Насалик переконаний у можливості збільшити видобуток вугілля на 60-80%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості поставили завдання збільшити видобуток вугілля практично на 60-80%. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Я оптимістично дивлюся на розвиток вугільної галузі. Ми поставили завдання збільшити видобуток вугілля практично на 60-80%, і спільними зусиллями нам вдасться досягти такого результату", - зазначив він.
І.Насалик заявив, що вдалося повністю розрахуватися з шахтарями. Крім того, він наголосив, що уряд підтримав програму розвитку вугільної галузі у 2017 році й передбачив 1 млрд грн на модернізацію та технічне переоснащення шахт.
Міністр зазначив, що Міненерговугілля цього року пішло абсолютно іншим шляхом та запросило представників громадських організацій, депутатського корпусу проаналізувати вартість закупівель, які проводили шахти. За результатами аналізу, проведеного робочою групою при міністерстві, вдалося скоротити витрати на ведення нових лав.
І.Насалик зазначив, що перші фінансові кошти вже виділені, проте окремі програми з технічного переоснащення не будуть запущені в роботу, поки робоча група не дасть підтвердження та відповідних висновків.