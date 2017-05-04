И.Маск раскрыл подробности о кроссовере модели Tesla Y

Это стало известно от основателя компании Илона Маска, который рассказал, что строительство новой платформы требует времени. Также он добавил, что модель Y, как ожидается, поразит мир в 2020 году, но может быть уже в 2019 году. И так, с моделью Y модельная линия Tesla будет выглядеть так: S, 3, X, Y.

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Так, создание новой платформы - длинная работа для производителей автомобилей. Это позволяет транспортным средствам обмениваться ключевыми компонентами, тем самым повышая маржу и производственные затраты при применении к большему количеству транспортных средств. Как и большинство производителей автомобилей, Tesla уже делает это. Модель Tesla Model X SUV построена на платформе модели S. Построив другую платформу, Тесла готовится к следующему поколению автомобилей. Иначе говоря, не ждите новой модели S или Модели X.

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И.Маск рассказал, что его компания намерена отказаться от 12-вольтовой батареи, используемые в транспортных средствах Тесла. Это, как говорится, уменьшает количество проводов, сокращая производственный процесс и, мы надеемся, улучшит стоимость. Тесла и другие производители электромобилей и ранее возлагались на многие системы и компонентов - отопление, электропривод сидений, информационно-развлекательные системы - на традиционных автомобилях, и все эти системы работают на 12-вольтовии системе.

Если И.Маску удастся отстраниться от этой платформы, ему придется убеждать авто-поставщиков двигаться вместе с ним или строить больше систем внутри компании.