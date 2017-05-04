И.Маск раскрыл подробности о кроссовере модели Tesla Y
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Tesla строит новую платформу для своего будущего кроссовера. Вместо того, чтобы повторно использовать основы Модели 3 или Модели S, Тесла создаст нечто совершенно новое для модели Y, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Это стало известно от основателя компании Илона Маска, который рассказал, что строительство новой платформы требует времени. Также он добавил, что модель Y, как ожидается, поразит мир в 2020 году, но может быть уже в 2019 году. И так, с моделью Y модельная линия Tesla будет выглядеть так: S, 3, X, Y.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И.Маск презентовал концепцию подземных транспортных тоннелей
Так, создание новой платформы - длинная работа для производителей автомобилей. Это позволяет транспортным средствам обмениваться ключевыми компонентами, тем самым повышая маржу и производственные затраты при применении к большему количеству транспортных средств. Как и большинство производителей автомобилей, Tesla уже делает это. Модель Tesla Model X SUV построена на платформе модели S. Построив другую платформу, Тесла готовится к следующему поколению автомобилей. Иначе говоря, не ждите новой модели S или Модели X.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И.Маск анонсировал презентацию первого грузовика от Tesla осенью
И.Маск рассказал, что его компания намерена отказаться от 12-вольтовой батареи, используемые в транспортных средствах Тесла. Это, как говорится, уменьшает количество проводов, сокращая производственный процесс и, мы надеемся, улучшит стоимость. Тесла и другие производители электромобилей и ранее возлагались на многие системы и компонентов - отопление, электропривод сидений, информационно-развлекательные системы - на традиционных автомобилях, и все эти системы работают на 12-вольтовии системе.
Если И.Маску удастся отстраниться от этой платформы, ему придется убеждать авто-поставщиков двигаться вместе с ним или строить больше систем внутри компании.