І.Маск розкрив подробиці про кросовер моделі Tesla Y
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Tesla будує нову платформу для свого майбутнього кросовера. Замість того, щоб повторно використовувати основи Моделі 3 або Моделі S, Тесла створить щось зовсім нове для Моделі Y, передає УНН з посиланням на TechCrunch.
Це стало відомо від засновника компанії Ілона Маска, який розповів, що побудова нової платформи вимагає часу. Також він додав, що модель Y, як очікується, вразить світ в 2020 році, але може бути вже в 2019 році. І так, з моделлю Y модельна лінія Tesla буде виглядати так: S, 3, X, Y.
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Так, створення нової платформи — довга праця для виробників автомобілів. Це дозволяє транспортним засобам обмінюватися ключовими компонентами, тим самим підвищуючи маржу і виробничі витрати при застосуванні до більшої кількості транспортних засобів. Як і більшість виробників автомобілів, Tesla вже робить це. Модель Tesla Model X SUV побудована на платформі моделі S. Побудувавши іншу платформу, Тесла готується до наступного покоління автомобілів. Інакше кажучи, не чекайте нової Моделі S або Моделі X.
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І.Маск розповів, що його компанія має намір відмовитися від 12-вольтової батареї, які використовуються в транспортних засобах Тесла. Це, як кажуть, зменшує кількість проводів, скорочуючи виробничий процес і, ми сподіваємося, покращить вартість. Тесла і інші виробники електромобілів і раніше покладалися на багато систем і компонентів — опалення, електропривод сидінь, інформаційно-розважальні системи — на традиційних автомобілях, і всі ці системи працюють на 12-вольтовії системі.
Якщо І.Маску вдасться відсторонитися від цієї платформи, йому доведеться переконувати авто-постачальників рухатися разом з ним або будувати більше систем всередині компанії.