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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22141 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142582 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113369 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110502 просмотра

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И.Луценко: у коалиции есть недовольство темпами проведения реформ правительством В.Гройсмана

И.Луценко: у коалиции есть недовольство темпами проведения реформ правительством В.Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко рассказала, что у коалиции есть недовольство темпами проведения реформ украинским правительством. Об этом она сказала в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Мы бы хотели, чтобы эти реформы двигались быстрее. Очень много нужных законов проголосованы в парламенте. Поэтому наш вопрос к правительству Гройсмана будет следующим: достаточны ли темпы (проведения реформ - ред.), почему не быстрее, что мешает, каких подзаконных актов не хватает, как внедряются те реформы через законы, которые мы проголосовали. Мы бы хотели, наверное, больше услышать от Гройсмана ответы как быстро будут двигаться реформы", - отметила И.Луценко.

Она добавила, что есть недовольство темпом проведения реформ.

"Мы говорим только о темпе реформ. Всему обществу хочется быстрее и представителям коалиции также хочется в заключение своего соответствующего срока пребывания в парламенте отчитаться перед своими избирателями, что мы максимально сделали то, что обещали", - добавила она.

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