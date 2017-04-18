И.Луценко: у коалиции есть недовольство темпами проведения реформ правительством В.Гройсмана

"Мы бы хотели, чтобы эти реформы двигались быстрее. Очень много нужных законов проголосованы в парламенте. Поэтому наш вопрос к правительству Гройсмана будет следующим: достаточны ли темпы (проведения реформ - ред.), почему не быстрее, что мешает, каких подзаконных актов не хватает, как внедряются те реформы через законы, которые мы проголосовали. Мы бы хотели, наверное, больше услышать от Гройсмана ответы как быстро будут двигаться реформы", - отметила И.Луценко.

Она добавила, что есть недовольство темпом проведения реформ.

"Мы говорим только о темпе реформ. Всему обществу хочется быстрее и представителям коалиции также хочется в заключение своего соответствующего срока пребывания в парламенте отчитаться перед своими избирателями, что мы максимально сделали то, что обещали", - добавила она.

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