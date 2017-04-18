І.Луценко: у коаліції є незадоволення темпами проведення реформ урядом В.Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко розповіла, що у коаліції є незадоволення темпами проведення реформ українським урядом. Про це вона сказала в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Ми би хотіли, щоб ці реформи рухалися швидше. Дуже багато потрібних законів проголосовано у парламенті. Тому в нас власне запитання до уряду Гройсмана буде наступне: чи достатні темпи (запровадження реформ — ред.), чому не швидше, що заважає, яких підзаконних актів не вистачає, як впроваджуються ті реформи через закони, які ми проголосували. Ми би хотіли, напевно, більше почути від пана Гройсмана відповіді як швидко будуть рухатися реформи”, — наголосила І.Луценко.
Вона додала, що є незадоволення темпом проведення реформ.
“Ми говоримо лише про темп реформ. Всьому суспільству хочеться швидше і представникам коаліції також хочеться на закінчення свого відповідного терміну перебування в парламенті прозвітувати перед своїми виборцями, що ми максимально зробили те, що обіцяли”, — додала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР зареєстрували проект постанови про визнання діяльності уряду В.Гройсмана незадовільною