И.Луценко об отставке В.Гонтаревой: сначала с ней должен поговорить Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Перед принятием решения об отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и определения кандидатуры на эту должность Президент Украины Петр Порошенко должен поговорить с В.Гонтаревой. Об этом представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Сначала Президент должен рассмотреть заявление В.Гонтаревой как главы НБУ, поговорить с ней", - отметила И.Луценко.
При этом она в очередной раз отметила, что фракция "БПП" и Президент положительно оценивают работу В.Гонтаревой.
На вопрос журналистов, рассматриваются кандидатуры на должность председателя НБУ, И.Луценко отметила, что ей об этом неизвестно.
Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.