І.Луценко про відставку В.Гонтаревої: спочатку з нею має поговорити Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Перед прийняттям рішення про відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та визначення кандидатури на цю посаду Президент України Петро Порошенко має поговорити з В.Гонтаревою. Про це Представник Президента у парламенті Ірина Луценко заявила на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Спочатку Президент має розглянути заяву В.Гонтаревої як голови НБУ, поговорити з нею”, — зазначила І.Луценко.
При цьому вона вчергове зазначила, що фракція "БПП" і Президент позитивно оцінюють роботу В.Гонтаревої.
На запитання журналістів, чи розглядаються кандидатури на посаду голови НБУ, І.Луценко зазначила, що їй про це невідомо.
Як повідомляв УНН, 10 квітня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.