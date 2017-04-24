И.Кушнир: при покупке жилья украинцы стали осторожней и избирательней

“За последние несколько лет рынок недвижимости Украины проходил испытание на прочность несколько раз. Он стал более нестабильным, инвестор в свою очередь — более осторожным и избирательным. Первым фактором, влияющим на ситуацию, стал курс доллара. Из-за обвала гривны практически в 3 раза выросла цена квадратного метра. Любое колебание доллара вынуждает нас пересматривать ценообразование”, — пояснил И.Кушнир.

Глава холдинга отметил, что “Киевгорстрой” является чуть ли не единственной строительной компанией, которая напрямую не привязана к доллару.

“Но 60% цены квадратного метра составляет стоимость строительных материалов и комплектующих, в которых присутствует валютная составляющая. Инфляция и общие процессы в экономике дают увеличение стоимости еще на 10%”, — рассказал про формирования цен И.Кушнир.

Он напомнил, что жилье является одной из ключевых ценностей для каждого.

“Покупать сегодня приходят абсолютно разные люди: и молодые семьи, и пожилые люди. Если формировать среднестатистический портрет, это: возраст 40+, экономически-активный, с высшим образованием”, — рассказал И.Кушнир.

Он отметил, тот факт что “Киевгорстроя” жилье часто покупают из поколения в поколение, то есть дети тех, кто уже живет в квартирах компании, а это один из показателей надежности.