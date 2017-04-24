І.Кушнір: під час купівлі житла українці стали обережнішими та більш перебірливими

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Київ • УНН

 • 12080 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Випробування на міцність, які проходив ринок нерухомості, зробили інвестора більш обережним і перебірливим Про це в авторській колонці в видання "Новий час" написав глава правління - президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

"За останні кілька років ринок нерухомості України проходив випробування на міцність кілька разів. Він став більш нестабільним, інвестор в свою чергу - більш обережним і вибірковим. Першим фактором, що впливає на ситуацію, став курс долара. Через обвал гривні практично в 3 рази зросла ціна квадратного метра. Будь-яке коливання долара змушує нас переглядати ціноутворення", - пояснив І.Кушнір.

Глава холдингу зазначив, що "Київміськбуд" є чи не єдиною будівельною компанією, яка безпосередньо не прив'язана до долара.

"Але 60% ціни квадратного метра становить вартість будівельних матеріалів і комплектуючих, в яких присутня валютна складова. Інфляція і загальні процеси в економіці дають збільшення вартості ще на 10%", - розповів про формування цін І.Кушнір.

Він нагадав, що житло є однією з ключових цінностей для кожного.

"Купувати сьогодні приходять абсолютно різні люди: і молоді сім'ї, і люди похилого віку. Якщо формувати середньостатистичний портрет, це: вік 40+, економічно-активна, з вищою освітою", - розповів І.Кушнір.

Він зазначив, той факт що "Київміськбуду" житло часто купують з покоління в покоління, тобто діти тих, хто вже живе в квартирах компанії, а це один з показників надійності.

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