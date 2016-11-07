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15 марта, 19:03 • 112278 просмотра

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15 марта, 13:44 • 158256 просмотра

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И.Кононенко заявил, что не будет подавать заявку на губернатора Одесской области

И.Кононенко заявил, что не будет подавать заявку на губернатора Одесской области

Киев • УНН

 • 8811 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Первый заместитель главы фракции "БПП" Игорь Кононенко заявил, что не собирается подавать заявку на должность губернатора Одесской области вместо Михеила Саакашвили. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп, первый заместитель главы фракции "БПП" Игорь Кононенко, передает УНН.

"Во-первых, не поступало (предложений подать свою кандидатуру на конкурс по избранию губернатора Одесской области - ред.). Во-вторых, у нас действует закон государственной службы и согласно этому закону должность губернатора избирается по конкурсу. Могу сказать, что я не планирую подавать свои документы на конкурс, если эта должность освободится, потому что на сегодняшний день этот пост занимает Саакашвили. По моему мнению, он должен сначала завершить то, что начал", - сказал он.

Напомним, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА.

Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Коненко.

Украинские Национальные Новости

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