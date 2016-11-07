И.Кононенко заявил, что не будет подавать заявку на губернатора Одесской области

"Во-первых, не поступало (предложений подать свою кандидатуру на конкурс по избранию губернатора Одесской области - ред.). Во-вторых, у нас действует закон государственной службы и согласно этому закону должность губернатора избирается по конкурсу. Могу сказать, что я не планирую подавать свои документы на конкурс, если эта должность освободится, потому что на сегодняшний день этот пост занимает Саакашвили. По моему мнению, он должен сначала завершить то, что начал", - сказал он.

Напомним, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА.



Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Коненко.