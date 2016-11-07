І.Кононенко заявив, що не подаватиметься на губернатора Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Перший заступник глави фракції "БПП" Ігор Кононенко заявив, що не збирається подати заявку на посаду губернатора Одещини замість Міхеіла Саакашвілі. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив нардеп, перший заступник глави фракції "БПП" Ігор Кононенко, передає УНН.
"По-перше, не надходило (пропозицій подати свою кандидатуру на конкурс щодо обрання губернатора Одещини – ред.). По-друге, в нас діє закон державну службу і згідно цього закону посада губернатора обирається за конкурсом. Можу сказати, що я не планую подавати свої документи на конкурс, якщо ця посада звільниться, бо на сьогоднішній день цю посаду займає Саакашвілі. На моє бачення, він мав би спочатку завершити те, що почав", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА.
Як повідомляв УНН, за інформацією джерел УНН близьких до Адміністрації Президента, серед тих, хто може бути призначений на посаду глави Одеської обласної державної адміністрації, називають прізвище нардепа, першого заступника глави фракції БПП Ігоря Коненка.