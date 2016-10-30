И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала квартиры в Киеве и Грузии

Согласно обнародованным данным, И.Климпуш- Цинцадзе задекларировала свои две квартиры в Киеве (73 и 78 кв.м), а также половину дома в Мукачево (64,80 кв.м). Ее муж Арчил Цинцадзе имеет недвижимость в Грузии, в частности жилой дом площадью 30 кв. м, квартиру площадью 109,37 кв.м, нежилое помещение (86,92 кв.м), мастерскую (120 кв.м). Кроме того, все члены семьи И.Климпуш- Цинцадзе имеют в общей собственности квартиру в Киеве площадью 125,30 кв.м.

В декларации также указаны незавершенные объекты строительства: квартира мужа в Грузии (33,87 кв.м) и гектар земельного участка в Мукачево, который она получила в наследство.

Среди ценного имущества указаны только часы мужа марок Zenith и Breithling. Также на мужа записаны авто Toyota RAV4 и Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic.

Вице-спикер совместно с мужем в 2015 году получили 1,8 млн грн. При этом сама И.Климпуш-Цинцадзе, работая в Верховной Раде заработала 80 тыс. грн, процентами в "Альфа-Банке" - 2,5 тыс. грн, и за выполнение депутатских полномочий - 80 тыс. грн.

На банковских счетах вице-премьер-министр держит 1 338 тыс. долл., а наличными - 23 тыс. долл.