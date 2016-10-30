И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала квартиры в Киеве и Грузии

ukru
15 марта, 19:03 • 116027 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169275 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139586 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131920 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113645 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101787 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136230 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132404 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127893 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 56521 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 41911 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 46177 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 35684 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 27053 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136230 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 135579 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270449 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299447 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235425 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 41911 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109591 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132404 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115144 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132245 просмотра
Актуальное
И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала квартиры в Киеве и Грузии

И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала квартиры в Киеве и Грузии

Киев • УНН

 • 10350 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе в своей декларации 2015 года указала, что владеет двумя квартирами в Киеве и домом в Мукачево, а ее муж имеет квартиру, дом, нежилое помещение и мастерскую в Грузии. Об этом говорится в ее декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Согласно обнародованным данным, И.Климпуш- Цинцадзе задекларировала свои две квартиры в Киеве (73 и 78 кв.м), а также половину дома в Мукачево (64,80 кв.м). Ее муж Арчил Цинцадзе имеет недвижимость в Грузии, в частности жилой дом площадью 30 кв. м, квартиру площадью 109,37 кв.м, нежилое помещение (86,92 кв.м), мастерскую (120 кв.м). Кроме того, все члены семьи И.Климпуш- Цинцадзе имеют в общей собственности квартиру в Киеве площадью 125,30 кв.м.

В декларации также указаны незавершенные объекты строительства: квартира мужа в Грузии (33,87 кв.м) и гектар земельного участка в Мукачево, который она получила в наследство.

Среди ценного имущества указаны только часы мужа марок Zenith и Breithling. Также на мужа записаны авто Toyota RAV4 и Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic.

Вице-спикер совместно с мужем в 2015 году получили 1,8 млн грн. При этом сама И.Климпуш-Цинцадзе, работая в Верховной Раде заработала 80 тыс. грн, процентами в "Альфа-Банке" - 2,5 тыс. грн, и за выполнение депутатских полномочий - 80 тыс. грн.

На банковских счетах вице-премьер-министр держит 1 338 тыс. долл., а наличными - 23 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы