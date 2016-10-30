І.Климпуш-Цинцадзе задекларувала квартири в Києві та Грузії

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у своїй декларації за 2015 рік вказала, що володіє двома квартирами в Києві та будинком в Мукачевому, а її чоловік має квартиру, будинок, нежитлове приміщення та майстерню в Грузії. Про це йдеться в її декларації, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.