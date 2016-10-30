І.Климпуш-Цинцадзе задекларувала квартири в Києві та Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у своїй декларації за 2015 рік вказала, що володіє двома квартирами в Києві та будинком в Мукачевому, а її чоловік має квартиру, будинок, нежитлове приміщення та майстерню в Грузії. Про це йдеться в її декларації, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Згідно з оприлюдненими даними, І.Климпуш- Цинцадзе задекларувала свої дві квартири в Києві (73 та 78 кв. м), а також половину будинку в Мукачевому (64,80 кв.м). Її чоловік Арчіл Цинцадзе має нерухомість у Грузії, зокрема житловий будинок площею 30 кв. м, квартиру площею 109,37 кв.м, нежиле приміщення (86,92 кв.м), майстерню (120 кв.м). Крім того, усі члени сім’ї І.Климпуш- Цинцадзе мають у спільній власності квартиру в Києві площею 125,30 кв.м.
У декларації також зазначені незавершені об’єкти будівництва: квартира чоловіка в Грузії (33,87 кв.м) та гектар земельної ділянки в Мукачевому, яку вона отримала в спадщину.
Серед цінного майна зазначені тільки годинники чоловіка марок Zenith та Breithling. Також на чоловіка записані авто Toyota RAV4 та Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic.
Віце-спікер спільно з чоловіком за 2015 рік отримали 1,8 млн грн. При цьому сама І.Климпуш- Цинцадзе працюючи у Верховній Раді заробила 80 тис. грн, відсотками у “Альфа-Банку” — 2,5 тис. грн., і за виконання депутатських повноважень — 80 тис. грн.
На банківських рахунках віце-прем’єр-міністр тримає 1338 тис. дол., а готівкою — 23 тисячі дол.