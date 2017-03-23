И.Климпуш-Цинцадзе об убийстве Д.Вороненкова: Кремль зачищает свидетелей

"Кремль зачищает свидетелей планирования и осуществления агрессии против Украины - на Донбассе, в Киеве, в Москве и даже в Нью-Йорке. Череда загадочных смертей лиц, которые могли бы стать важными свидетелями в судебных процессах против действующей российской власти, убедительно свидетельствует о том, что все пропагандистские теории России - сплошная ложь. За преступления против Украины и международного порядка все равно придется отвечать - и в украинских судах, и в Гаагском трибунале", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.