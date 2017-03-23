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І.Климпуш-Цинцадзе про вбивство Д.Вороненкова: Кремль зачищає свідків

Київ • УНН

 • 18986 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Кремль зачищає свідків планування та здійснення агресії проти України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

“Кремль зачищає свідків планування та здійснення агресії проти України — на Донбасі, в Києві, в Москві та навіть у Нью-Йорку. Низка загадкових смертей осіб, що могли б стати важливими свідками у судових процесах проти чинної російської влади, переконливо свідчить про те, що всі пропагандистські теорії Росії — суцільна брехня. За злочини проти України та міжнародного порядку все одно доведеться відповідати — і в українських судах, і в Гаазькому трибуналі”, — зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

 

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