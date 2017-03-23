І.Климпуш-Цинцадзе про вбивство Д.Вороненкова: Кремль зачищає свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кремль зачищає свідків планування та здійснення агресії проти України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
“Кремль зачищає свідків планування та здійснення агресії проти України — на Донбасі, в Києві, в Москві та навіть у Нью-Йорку. Низка загадкових смертей осіб, що могли б стати важливими свідками у судових процесах проти чинної російської влади, переконливо свідчить про те, що всі пропагандистські теорії Росії — суцільна брехня. За злочини проти України та міжнародного порядку все одно доведеться відповідати — і в українських судах, і в Гаазькому трибуналі”, — зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.