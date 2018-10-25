И.Кива призывает граждан бойкотировать новые тарифы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинцы должны объявить бойкот государству и не платить по новым тарифам на газ, так как они являются непосильными и необоснованными, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте, передает УНН.
“Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их (власть — ред.) перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!” — заявил он в эфире телеканала Newsone.
Ранее глава СПУ призвал все оппозиционные политсилы объединиться против повышения тарифов и сообщил о создании Всеукраинского координационного совета народного сопротивления для защиты прав граждан.
Как сообщалось, цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5%. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.