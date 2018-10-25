И.Кива призывает граждан бойкотировать новые тарифы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11588 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116851 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155308 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148320 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138318 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129091 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174030 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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И.Кива призывает граждан бойкотировать новые тарифы

И.Кива призывает граждан бойкотировать новые тарифы

Киев  •  УНН

 • 10828 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинцы должны объявить бойкот государству и не платить по новым тарифам на газ, так как они являются непосильными и необоснованными, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте, передает УНН.

“Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, поставим их (власть — ред.) перед этим вопросом, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!” — заявил он в эфире телеканала Newsone.

Ранее глава СПУ призвал все оппозиционные политсилы объединиться против повышения тарифов и сообщил о создании Всеукраинского координационного совета народного сопротивления для защиты прав граждан.

Как сообщалось, цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5%. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Украинские Национальные Новости

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