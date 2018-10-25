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І.Кива закликав громадян бойкотувати нові тарифи

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українці повинні оголосити бойкот державі і не платити за новими тарифами на газ, так як вони є непосильними і необгрунтованими, вважає глава Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті, передає УНН.

“Давайте ми оголосимо бойкот державі і не платитимемо за цими тарифами. Давайте всі разом: роми, українці, вірмени... неважливо, поставимо їх (владу — ред.) перед цим питанням, змусимо їх задуматися. Профспілка українського народу оголошує бойкот!” — заявив він в ефірі телеканалу Newsone.

Раніше глава СПУ закликав всі опозиційні політсили об’єднатися проти підвищення тарифів і повідомив про створення Всеукраїнської координаційної ради народного опору для захисту прав громадян.

Як повідомлялося, ціна на природний газ для населення і ТКЕ з 1 листопада зросте на 23,5%. Це питання є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.

Українські Національні Новини

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