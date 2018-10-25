І.Кива закликав громадян бойкотувати нові тарифи

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українці повинні оголосити бойкот державі і не платити за новими тарифами на газ, так як вони є непосильними і необгрунтованими, вважає глава Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті, передає УНН.