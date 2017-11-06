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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43457 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110052 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104060 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103416 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87402 просмотра

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И.Геращенко призвала создать в бюджете спецфонд для поддержки политзаключенных Кремля

И.Геращенко призвала создать в бюджете спецфонд для поддержки политзаключенных Кремля

Киев  •  УНН

 • 8285 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает создать в бюджете специальный фонд для поддержки семей политзаключенных Кремля. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, передает корреспондент УНН.

"Завтра мы начинаем рассмотрение бюджета, и я надеюсь, что весь парламент и все коллеги, несмотря на политические предпочтения и представительство комитетов, поддержат меня в том, что мы требуем в правительстве заложить в бюджет создание специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в Российской Федерации", - сказала Геращенко.

Депутат также отметила недопустимость того, что уже год в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не удается создать отдел, который бы занимался оказанием юридической и психологической помощи семьям политзаключенных Кремля и семьям тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с крымскотатарским и украинским диаспорами в Нью-Йорке заявил, что украинская власть сделает все для освобождения наших заключенных.

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