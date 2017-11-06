И.Геращенко призвала создать в бюджете спецфонд для поддержки политзаключенных Кремля

"Завтра мы начинаем рассмотрение бюджета, и я надеюсь, что весь парламент и все коллеги, несмотря на политические предпочтения и представительство комитетов, поддержат меня в том, что мы требуем в правительстве заложить в бюджет создание специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в Российской Федерации", - сказала Геращенко.

Депутат также отметила недопустимость того, что уже год в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не удается создать отдел, который бы занимался оказанием юридической и психологической помощи семьям политзаключенных Кремля и семьям тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с крымскотатарским и украинским диаспорами в Нью-Йорке заявил, что украинская власть сделает все для освобождения наших заключенных.